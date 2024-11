Reggio, nuova sede del Gruppo Formula 3: struttura unica proiettata al futuro – FOTO

Reggio Calabria ha una nuova sede Mercedes-Benz.

Un’imponente struttura, nella zona industriale della città, a Campo Calabro, più grande, accogliente e in grado di ospitare numerose auto. Uno showroom, al cui interno vengono custodite preziose vetture in grado di incantare tutti gli appassionati delle quattro ruote.

Dopo quasi 10 anni nei vecchi locali di Archi, l’incessante evoluzione tecnologica e i mutati dettami in termini di innovazione, aerodinamica, comodità e prestazioni, hanno fatto sì che anche gli spazi espositivi delle vetture, ormai veri concentrati di design e tecnologia, richiedessero degli standard adeguati al prodotto. E così, ecco la nuova grande e moderna struttura.

La nuova sfida del Gruppo Formula 3: uno showroom innovativo

Oggi il Gruppo Formula 3 si appresta a vivere una nuova sfida.

I locali di via Ginestre a Campo Calabro si presentano innovativi e fortemente personalizzati, un nuovo concept di showroom in cui si fonde lo spazio reale a quello digitale per offrire un percorso ancora più unico e immersivo all’interno del mondo delle auto di lusso.

Il nuovo showroom, ubicato nella zona industriale di Campo Calabro, è stato inaugurato venerdì 8 novembre. La nuova sede offrirà non solo la vendita di auto Mercedes e Smart, ma anche tutti i servizi e assistenza post vendita relativi a tutti i brand del Gruppo, con spazi innovativi e personalizzati progettati per offrire ai visitatori un’esperienza coinvolgente e unica.

“Dopo quasi dieci anni di presenza su Reggio Calabria – spiega Giacomo Caselli, amministratore delegato del Gruppo Formula 3 – era giunto il momento di creare una sede all’altezza del brand Mercedes e con i nuovi standard del marchio proiettati verso il futuro, senza scrivanie e box auto”.

La serata è stata ritmata dalla musica del dj Leo Lippolis e della violinista Maria Fausta Rizzo. Benvenuto Marra e Pasquale Caprì hanno poi animato la serata grazie alle innumerevoli imitazioni del comico reggino.