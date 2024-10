Reggio si stringe ai Vigili del Fuoco: il saluto del S.S.U.E.M. – FOTO

Ancora una volta Reggio Calabria ha dimostrato il suo grande cuore. Certi avvenimenti ci ricordano quanto fragili siano le nostre vite e quanto importante sia non sprecarne neanche un secondo.

La tragedia di ieri, 5 novembre, in provincia di Alessandria ha scosso tutta l’Italia ed in particolar modo la nostra città, che adesso si trova a piangere un figlio: Antonino Candido. Un giovane armato di buone speranze e tanti sogni, partito in cerca del suo futuro e che a Reggio non farà più ritorno.

Leggi anche

Dopo il saluto delle Forze dell’Ordine, avvenuto nella serata di ieri, oggi anche il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.) di Reggio Calabria si stringe al dolore ed alla perdita dei Vigili del Fuoco.

Questo pomeriggio infatti alle ore 16:00, gli operatori privati e pubblici della sanità si sono dati appuntamenti al Morelli per una carovana diretta alla sede centrale dei Vigili del Fuoco. Capofila il 118 ed a seguire le imprese cittadine.

“Abbiamo aperto le sirene e le abbiamo lasciate suonare in onore dei Vigili scomparsi – racconta Giuseppe Triolo a CityNow. Spesso gli assistenti sanitari si trovano a stretto contatto con i Vigili del Fuoco, è inevitabile. Fra di noi si è ormai creata una particolare sinergia, loro ci proteggono, ci fanno da scudo nelle più disparate situazioni e rendere, oggi, omaggio a Nino era il minimo che potessimo fare”.

Gli operatori della sanità di Reggio Calabria hanno inoltre consegnato un cuore di rose al comando dei Vigili del Fuoco, un simbolo per ricordare chi, purtroppo, non c’è più.