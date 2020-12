Reggio, nuova opportunità di laurea: ecco Scienze Biologiche

Nuova opportunità di Laurea

Da quest’anno eCampus sarà l’unica Università a Reggio Calabria a proporre nella sua offerta formativa il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche (senza test d'ingresso). Studiare non è mai stato così semplice. Ottieni la laurea studiando a distanza dalla tua città e svolgendo gli esami online. Diventa un professionista e cambia il tuo futuro.

DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA

Il corso punta a fornire ai laureati conoscenze di base, metodologiche e tecnologiche nei diversi ambiti delle scienze biologiche con un particolare approccio multidisciplinare. Nello specifico, durante il percorso formativo verranno trattate le basi delle scienze della vita, del funzionamento dei sistemi biologici e le procedure di analisi biologica, anche strumentale, per attività di monitoraggio e controllo in diversi ambiti. Ad integrare queste tematiche, ci saranno discipline di tipo matematico-statistico, fisico e chimico-biochimico, indispensabili per la corretta comprensione dei fenomeni biologici. Il corso, inoltre, si caratterizza anche per insegnamenti legati agli ambiti più applicativi, puntando l’attenzione sull’area fisiologica, biomolecolare, biotecnologica e delle scienze dell’alimentazione.

Non è quindi un caso se il corso di laurea in Scienze Biologiche è considerato una valida alternativa per frequentare e sostenere gli esami affini a quelli delle facoltà di Medicina e Odontoiatria. Diverse sentenze del TAR di Lazio, Catania, Lombardia, Pescara e Calabria, infatti, si sono espresse positivamente sulla possibilità di iscrizione ad anni superiori al primo di Medicina e Odontoiatria senza aver preventivamente superato il Test di Ammissione, andando così a colmare gli oltre 7000 posti ad oggi vacanti, secondo quanto dichiarato dal MIUR. A tal fine è necessario aver già convalidato almeno 25 CFU in corsi di laurea affini, e il piano di studi di Scienze Biologiche prevede materie particolarmente attinenti e garantisce l’acquisizione dei CFU richiesti per la domanda di trasferimento senza il Test. Leggi anche: Reggio, nuova opportunità di laurea: ecco Lingue e Letterature Straniere

Il corso di laurea, oltre ad essere una valida alternativa a Medicina e Odontoiatria, in ogni caso, prevede l’acquisizione di competenze professionali necessarie per operare in ruoli tecnico/analitici coordinati da specialisti e in équipe multidisciplinari in diversi ambiti di applicazione, quali servizi di analisi biologica, controllo qualità e gestione, biotecnologie per la salute umana, tecniche microbiologiche e alimentari e ambientali e per svolgere ruoli professionali nel campo della comunicazione scientifica e dell’editoria in ambito biologico e biomedico. Diversi quindi gli sbocchi occupazionali per il laureato triennale in Scienze Biologiche, per il quale è prevista anche l’iscrizione all’Albo B dell’Ordine Nazionale dei Biologi (biologo-junior), previo superamento di un Esame di Stato.