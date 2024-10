Reggio, a Palazzo Campanella la ‘Giornata della trasparenza’

Di seguito il comunicato stampa con l’intervento del presidente Filippo Mancuso, aprendo i lavori della “Giornata della trasparenza” a Palazzo Campanella, alla quale hanno preso parte, oltre a dirigenti del Consiglio regionale, relatori di altre Regioni.

Dichiara Mancuso:

“La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, è il presupposto per garantire i diritti dei cittadini, promuovendo la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorendo ogni forma di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.