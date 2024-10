Reggio, finalmente pronta a nascere la palestra di San Giovannello. Aperto bando per i lavori

Pronta a nascere, finalmente, la palestra di San Giovannello. La Giunta comunale di Reggio Calabria nel giugno del 2017 aveva approvato i progetti definitivi ed esecutivi di tre importanti opere inserite nel masterplan del Patto per Reggio Calabria. Tra gli interventi previsti anche il completamento della palestra di San Giovannello, per quasi due anni però il progetto era rimasto in un limbo.

Con i Fondi Patti per il Sud adesso è stato finalmente aperto il bando di gara riguardante i lavori per il completamento della palestra.

La Palestra di San Giovannello servirà l’area a nord del centro cittadino. Su quest’opera è stata programmata una spesa complessiva superiore al milione di euro.

Il progetto approvato dalla Giunta prevede il completamento della struttura, la costruzione della muratura esterna e delle tramezzature, gli intonaci, la pavimentazione, gli infissi, i rivestimenti, i sanitari, gli impianti di condizionamento, l’illuminazione interna ed esterna, la posa delle gradinate per gli spettatori e gli attrezzi per il gioco.

Prevista inoltre la creazione di una palazzina per i servizi ed i relativi impianti, la creazione di un’area per i servizi tecnologici e la sistemazione dell’area esterna con spazi verdi attrezzati.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è previsto entro le 12.00 del 9 maggio 2019.

