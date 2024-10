Reggio, rarissimo parto trigemellare. Il dott. Palomba a CityNow: ‘Evento straordinario, perfetto ingranaggio tra i reparti’

“Il parto trigemellare a Reggio Calabria testimonia come nel nostro ospedale è possibile raggiungere un’integrazione funzionale su tutte le problematiche materno – infantili attraverso la stretta collaborazione di tutte le realtà interne”.

Il dott. Stefano Palomba commenta ai nostri microfoni l’eccezionale evento gioioso del parto trigemellare a Reggio Calabria. Il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia degli Ospedali Riuniti intende prima di tutto sottolineare il ‘gioco di squadra‘ e la perfetta sincronia tra i vari reparti.

Il giovane primario ha infatti coordinato tutte le attività nonchè le unità di anestesia e rianimazione diretta dal dott. Macheda e dal dott. Falletti, responsabile delle sale operatorie presente al momento del parto nonchè la dott.ssa Claudia Laghi, responsabile dell’unità operativa complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale.

“I parti plurigemellari per un certo periodo di tempo sono diventati ‘alla moda’ per un uso ed abuso delle tecniche di riproduzione assistita – spiega il dott. Stefano Palomba – Al contrario però, il caso in questione, è uno dei rarissimi casi di gravidanza trigemina spontanea. L’eccezionalità del caso consiste nella presenza di una placenta unica”.