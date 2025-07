Reggina: ‘Lanzillotti giovane interessante’. Parola di Franceschini

La Reggina ha ufficializzato il giovane difensore, classe 2007, Simone Lanzillotta. Reduce dall’esperienza con la Primavera del Cosenza, per saperne qualcosa in più sulle caratteristiche del calciatore, abbiamo interpellato chi lo ha avuto in squadra nella passata stagione, Ivan Franceschini: “L’ho allenato lo scorso anno quando ero alla guida della Primavera del Cosenza. Difensore centrale, piede destro, abbastanza duttile, con me ha sempre giocato con la difesa schierata a tre, ma è veramente bravo da poter ricoprire qualsiasi ruolo e in grado di adattarsi a qualsiasi sistema tattico. E’ un marcatore vecchio stampo, sempre concentrato, cattivo sull’uomo. A me piace veramente molto e credo che la Reggina abbia preso un ottimo calciatore, un giovane interessante“.