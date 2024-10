Pentedattilo, l’antico borgo riprende vita nella Premiere del film ‘Dattilo’

Il prossimo sabato 31 agosto 2024, il pittoresco borgo calabrese di Pentedattilo sarà il palcoscenico della premiere del film “Dattilo“, diretto dal talentuoso animatore 2d e regista reggino Claudio Quattrone. L’evento vedrà una collaborazione unica tra diverse istituzioni e organizzazioni locali.

La serata inizierà alle 19:00 in piazza Pentedattilo, con una breve introduzione a cura dei moderatori. Seguiranno gli interventi istituzionali che daranno un contesto più ampio all’importanza dell’evento nel panorama culturale e turistico locale.

A seguire, ci sarà una presentazione esclusiva del progetto “Dattilo” con una sessione di domande e risposte con il regista Claudio Quattrone, offrendo al pubblico un’opportunità unica di comprendere le ispirazioni e le sfide dietro la realizzazione del film. Si procederà quindi con la proiezione del teaser promozionale del film, dando agli spettatori un assaggio di quello che promette di essere un film emozionante ambientato in uno dei borghi più caratteristici dello stivale.

Il dialogo aperto con il pubblico è previsto alla fine della presentazione per accogliere le domande che sorgeranno da parte del pubblico.

L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti locali offerta dalla Cantina Visalli di Melito di Porto Salvo.

Questo evento non solo offre un’anteprima esclusiva del film ma celebra anche il patrimonio e la vitalità culturale di Pentedattilo, dimostrando ancora una volta come il cinema possa essere un potente catalizzatore di turismo e interesse culturale.

Dichiara il regista Claudio Quattrone:

“Sono molto contento che finalmente, dopo quasi 2 anni e mezzo di lavoro, possiamo esser in grado di mostrare le prime immagini del nostro film d’animazione. Completamente ispirato al borgo Pentedattilo, il Cartone Animato spero possa riuscire a destare la stessa ammirazione e lo stesso splendore che il borgo calabrese riesce a trasmettere. Come tutti, sono da sempre innamorato di Pentedattilo, ecco perché ho deciso di realizzare quest’opera, potendo realizzare la magica montagna a forma di mano in versione animata. Vi aspetto sabato 31 Agosto per conoscere di più riguardo la mistica storia celata dietro le immagini ed i disegni del Film, quando mostreremo tutto il materiale prodotto in questi ultimi anni.”