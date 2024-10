Reggio, ancora un ‘pieno’ di turisti – FOTO

Grazie al suo clima, Reggio Calabria è una meta allettante in qualsiasi stagione. Ecco le foto dei turisti arrivati da poco in città

Primavera? No! É un semplice mercoledì mattina di fine settembre.

Chi credeva che l’onda di turisti si sarebbe fermata con la fine dell’estate, dovrà necessariamente ricredersi. Reggio Calabria è bella tutto l’anno, in particolar modo per il suo clima che la rende allettante, per i turisti, in qualsiasi stagione.

Dopo l’arrivo, la scorsa settimana, di tantissimi pullman nel centro città, anche oggi, il parcheggio della stazione Lido ha ospitato 13 nuovi arrivati. “L’invasione” non si ferma e proprio in queste ore i turisti stranieri stanno visitando le nostre maggiori attrazioni: corso Garibaldi, Museo Archeologico, scavi, piazze, il lungomare.