Reggio, pizzeria per famiglie? Un solo nome, ‘Central Park Pizza Fun’! – FOTO

Pizzeria, hamburgeria e area ludica per i più piccoli.

Un ambiente ideale per le famiglie e non solo che intendono rilassarsi lasciando i propri figli in totale sicurezza assistiti da personale qualificato.

In Via vecchia Condera 1, lo staff del ‘Central Park Pizza Fun‘ vi aspetta ogni sera (tranne il lunedì) per imperdibili serate tra relax e divertimento. Un locale grande ed accogliente, con ben due forni a legna ed una selezione d’ingredienti d’altissima qualità, a pochi minuti dal centro città.

E a pochi passi dall’area dedicata alla pizzeria, i più piccoli potranno scatenarsi nei locali attrezzati ospiterà i bimbi per una full immersion di intrattenimento e

Il Baby Central Park vi aspetta dal martedì alla domenica a partire dalle ore 17:00.

‘Central Park Pizza Fun‘ nasce dalla volontà di realizzare un locale che offre prodotti di qualità abbinati alla giusta convivialità in un contesto moderno e tranquillo dotato di uno spazio esterno e di un’area verde.

PIZZA E HAMBURGER DA ASPORTO

Tutte le bontà di ‘Central Park Pizza Fun‘ le potrai gustare anche direttamente a casa tua! Chiamaci per ordinare le tue pizze o hamburger da asporto o per la consegna a domicilio.

INFO

Per info, prenotazioni feste di compleanno e prenotazione tavoli 351.1329085. E la sera chi si ferma in pizzeria al Central Park pizza fun , servizio Baby Parking dalle 20:00 alle 00:00.

A San Valentino il ‘Central Park Pizza Fun‘ organizza una serata a tema con musica dal vivo

Al Central Park Pizza Fun vi aspettano le gustosissime stirate!