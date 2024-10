Reggio, controlli della Polizia Locale: sequestrati e distrutti 70 chili di alimentari

Elevate sanzioni amministrative per circa 7000 euro a quattro commercianti non in regola con le norme vigenti in materia

Nella mattinata di oggi la Polizia Locale si Reggio Calabria a seguito di mirato servizio di anti abusivismo commerciale ha ispezionato alcuni commercianti su area pubblica. All’esito degli accertamenti sono state elevate sanzioni amministrative per circa 7000 euro a quattro commercianti non in regola con le norme vigenti in materia. Sono stati altresì sequestrate derrate alimentari (ortaggi) per circa 70 kg che attesa la mancata tracciabilità del prodotto sono state avviate alla distruzione.

I servizi si inquadrano in una più vasta gamma di azioni di controllo del territorio disposte dal dirigente che si svilupperanno anche nei giochi a seguire. I commercianti sono stati segnalati agli uffici comunali per le eventuali sanzioni accessorie nonché alle autorità deputate alle verifiche tributarie per i seguenti di stretta competenza.