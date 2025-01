Reggio, Occhipinti (Udc): ‘Strade colabrodo e Ponte di S. Anna abbandonato’

Il Commissario Metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, denuncia l’immobilismo che sta aggravando la già critica situazione della viabilità cittadina. Nonostante siano trascorsi mesi dal crollo di calcinacci e dalle discussioni in sede istituzionale sullo stato del ponte di Sant’Anna, nessun intervento concreto è stato avviato.

“È inaccettabile che infrastrutture strategiche come il Ponte di Sant’Anna e l’intera rete viaria cittadina siano abbandonate a loro stesse,” dichiara Occhipinti. “Chiediamo interventi immediati e risolutivi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle strade e delle infrastrutture. Non è possibile continuare a ignorare il grido di allarme che arriva dalla cittadinanza, stanca di convivere con disagi e pericoli quotidiani. Nonché con un traffico veicolare fuori controllo, anche a causa dei continui rallentamenti per restringimenti di carreggiata e lavori estemporanei di riempimento delle buche che durano da un temporale all’altro. L’Amministrazione comunale chiarisca in maniera puntuale quale piano intenda perseguire per rendere degna di una città civile la rete viaria reggina e a che punto sia la verifica sul ponte di Sant’Anna. Con la stessa urgenza chiediamo di conoscere quali saranno i prossimi interventi per mettere in sicurezza l’infrastruttura prima che nuovi crolli mettano nuovamente a repentaglio la sicurezza dei cittadini”.