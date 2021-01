Reggio, secondo incontro in Prefettura per la sicurezza stradale nella Piana

Il resoconto dell'incontro in Prefettura per ampliare la sicurezza stradale nella Piana

Si è conclusa la riunione ai vertici in Prefettura a Reggio Calabria sulle problematiche relative alla situazione della sicurezza della viabilità nella Piana di Gioia Tauro. Quella di oggi è la seconda riunione in seguito ai recenti episodi di infortuni stradali a carico di cittadini extracomunitari della piana di Gioia Tauro.

Incontro ai vertici sulla sicurezza stradale nella Piana

La Prefettura di Reggio Calabria informa in una nota che come preannunciato nel corso dell’incontro svolto giovedì scorso a seguito dei recenti episodi di infortuni stradali a carico di cittadini extracomunitari, si è tenuta oggi in Prefettura una ulteriore riunione per un esame congiunto delle problematiche relative alla situazione della sicurezza della viabilità nella Piana di Gioia Tauro.

Alla stessa, presieduta dal Prefetto Massimo Mariani, hanno preso parte l’Assessore regionale alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, il Sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, il Vice Sindaco di Rosarno, Fabio Oppedisano, ed i rappresentanti della Città Metropolitana, del CORAP - Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Caritas, MEDU, Emergency e Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia.

Il resoconto della riunione

Durante l’incontro è stato rappresentato come siano in corso di ultimazione gli interventi volti al rispristino dell’impianto di illuminazione dell’Asse attrezzato, lungo cui sono stati inoltre effettuati i lavori di pulizia dei margini stradali. A breve saranno avviati analoghi interventi di pulizia nell’Area industriale, per assicurare maggiore sicurezza alla viabilità anche in quella zona.

In corso di definizione anche le procedure che consentiranno, secondo quanto previsto dalla Legge n. 160/2019, l’impiego di finanziamenti specifici per l’ammodernamento delle aree retroportuali.

Sono state poi condivise l’opportunità di proseguire le positive iniziative in atto per dotare i lavoratori extracomunitari di dispositivi di sicurezza (gilet e fascette catarifrangenti, luci da posizionare sulle biciclette), nonché l’esigenza di assumerne ulteriori volte ad implementare il sistema dei trasporti nella Piana, coinvolgendo i soggetti istituzionali interessati.

Al riguardo, il Prefetto ha assicurato che sarà promosso un confronto costante tra le Istituzioni coinvolte, al fine di favorire l’individuazione degli interventi necessari a migliorare le precarie condizioni in cui si trovano i lavoratori immigrati della Piana di Gioia Tauro.