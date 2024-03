Reggio Calabria verso il Pride 2024. Arcigay: ’10 anni di orgoglio’

Reggio Calabria si prepara, sin dall’inverno, ad accogliere una nuova onda arcobaleno. A 10 anni di distanza dal primo pride cittadino, che è stato anche il primo a livello regionale, gli attivisti di Arcigay I due mari hanno annunciato ai reggini una nuova edizione dell’evento che, in riva allo Stretto, è divenuto un appuntamento estivo imperdibile, che attira in città migliaia di persone da tutta la regione.

“Siamo emozionatissimə di annunciare che in occasione del 10° anniversario dal primo pride della storia calabrese coloreremo la città di arcobaleno! Questa ricorrenza rappresenta l’occasione per ricordare quante cose sono cambiate. 10 anni di orgoglio per Reggio Calabria, e la Calabria tutta 💘🏳️‍🌈”.

Reggio Calabria Pride 2024

In tanti c’erano già in quel “lontano” 2014 – noi di CityNow abbiamo sempre risposto “presente” all’appello – e, qualcuno, fra questi, sui social ha ricordato con piacere quel giorno ed ha voluto assicurare la sua presenza anche per l’edizione 2024. Si tratta del regista Fabio Mollo che, sul profilo Instagram del Pride, ha scritto:

“Ricordo quando ho camminato con voi al primo pride della Calabria 10 anni fa! È una anniversario così importante. Camminerò anche quest’anno, sempre super orgoglioso”.

In questa decade tante cose sono cambiate. Le istituzioni hanno, in qualche modo, fornito il loro contributo, gli imprenditori e le associazioni di categoria hanno mostrato interesse verso l’evento dando vita a sinergie virtuose. Gli attivisti, di anno in anno, hanno affinato le loro capacità andando oltre, la già di per se complicata organizzazione del corteo, dando vita ad eventi collaterali che spaziano dal divertimento, ai diritti, passando per la sanità.

10 anni di orgoglio

2014 – 1° pride regionale a Reggio Calabria (in collaborazione con Arcigay Cosenza e Arcigay Catanzaro);

2015 – 1° pride cittadino;

2016 – 2° pride regionale a Tropea (Arcigay Reggio Calabria, Cosenza, Arcigay Catanzaro);

2019 – 3° corteo in città, 4° come organizzazione e coordinamento cittadino;

2020 – flash mob all’Arena dello Stretto;

2021 – manifestazione sui diritti della comunità LGBT+;

2022 – 4° pride reggino;

2023 – 5° pride reggino;

2024 – work in progress per la sesta edizione.

Non c’è ancora una data da segnare in rosso sul calendario, ma una cosa è certa, l’estate reggina si colorerà, ancora una volta, di arcobaleno.