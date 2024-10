Un progetto rivoluzionario per Reggio: Fiera internazionale e Museo del Bergamotto

Un progetto visionario per Reggio Calabria quello presentato dall’imprenditore Pino Falduto. Proposta protocollata ieri presso il Comune di Reggio Calabria e indirizzata a tutti gli enti locali e regionali, oltre che al Prefetto Clara Vaccaro e la Camera di Commercio.

Pino Falduto, imprenditore reggino e figura importante nel commercio locale, ha illustrato i dettagli del suo ambizioso progetto per la creazione della “Fiera Internazionale di Reggio Calabria – Parco degli Agrumi – Scuola di Profumeria e Museo del Bergamotto”. Questo progetto è destinato a trasformare la località Mortara, integrando la nuova sede dell’Atam e sfruttando fondi dell’accordo “Decreto Reggio”.

Falduto ha espresso un forte entusiasmo per il contributo che il progetto porterà allo sviluppo economico e culturale della città. “È un perenne contributo al miglioramento della nostra città,” afferma Falduto, sottolineando l’importanza di una strategia integrata che valorizza sia il patrimonio locale che le nuove opportunità commerciali.

Secondo i suoi calcoli, l’opera completata dovrebbe richiedere costi di manutenzione relativamente bassi rispetto agli ampi benefici previsti, con circa 1,1 milioni di euro annui in manutenzione contro i ricavi stimati di 1,25 milioni di euro l’anno.

L’imprenditore pone l’accento sulla sostenibilità del progetto, evidenziando come quest’ultimo non solo potrà attrarre visitatori e professionisti da tutto il mondo, ma anche come sarà un catalizzatore per l’ulteriore sviluppo del sud della città, valorizzando in particolare il bergamotto, simbolo di questa regione.

In conclusione, Pino Falduto vede questo progetto non solo come un investimento in infrastrutture, ma come una fondamentale iniziativa per il rilancio e la promozione dell’identità culturale e commerciale di Reggio Calabria.

Un Salto nel Futuro

Le immagini del rendering della struttura proposta che potrebbe sorgere a Mortara, evidenziando un design moderno e spazi aperti per eventi e attività culturali. Questo nuovo polo attrattivo non solo valorizzerà la periferia sud della città ma sfrutterà anche le potenzialità del bergamotto, simbolo di questa regione. Con un occhio alle future generazioni e l’altro alla tradizione, Reggio Calabria si appresta a diventare un punto di riferimento nel panorama internazionale delle fiere e della cultura.

Il progetto rappresenta un significativo passo avanti per la città, con la promessa di creare un nuovo cuore pulsante di attività che attrae visitatori da tutto il mondo e offre nuove opportunità per la comunità locale. Con il sostegno delle istituzioni locali e regionali, il futuro di Reggio Calabria appare luminoso e pieno di possibilità.

Dettaglio dei Costi di Realizzazione

Il progetto richiede un investimento totale in costruzione di circa 35.099.300 euro, suddivisi tra vari componenti strutturali:

Impianto Fieristico: 13.921.200 euro per 15.468 mq

Hall Ingresso/Uscita: 6.602.400 euro per 5.502 mq

Museo del Bergamotto: 964.800 euro per 804 mq

Parco degli Agrumi: 2.425.100 euro per 24.251 mq

Piazze e Percorsi: 2.335.800 euro per 23.358 mq

Parcheggio Coperto: 8.850.000 euro per 17.700 mq

Queste cifre riflettono la vasta scala del progetto e l’intensità dei lavori previsti per creare un complesso multifunzionale che servirà sia come polo culturale che come centro di attrazione turistica.

Costi di Manutenzione e Gestione

Per garantire la sostenibilità e l’efficienza del complesso una volta completato, i costi annui di manutenzione e gestione sono stati preventivati a 1.110.500 euro. Questi includono:

Pulizia locali e aree comuni: 100.000 euro

Vigilanza e portierato: 150.000 euro

Direzione e responsabilità amministrativa: 135.000 euro

Manutenzione edilizia, verde e impianti: 155.000 euro

Energia elettrica: 165.000 euro

Marketing: 185.000 euro

Tasse locali e gestione rifiuti: 185.500 euro

Canone idrico: 35.000 euro

Questi costi riflettono un’attenta pianificazione per la gestione efficiente delle strutture e servizi, assicurando che il complesso rimanga un luogo attrattivo e ben mantenuto per i visitatori e le attività commerciali.

Prospettive Economiche

I ricavi annui previsti dalla gestione del complesso sono stimati in 1.250.500 euro, derivanti da eventi fieristici, ingressi al museo e affitti per locazioni temporanee, indicando un potenziale ritorno economico positivo e sostenibile nel tempo.

L’investimento nella Fiera Internazionale e nel Museo del Bergamotto è visto come un catalizzatore per il rinnovamento urbano e la crescita economica di Reggio Calabria, promettendo di trasformare la città in un nodo culturale e turistico di rilievo nel panorama internazionale.