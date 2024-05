Mobilità a Reggio: il progetto di 5 parcheggi e quasi 2 mila posti auto

Nell’ambito del progetto “Interventi di adeguamento del “Corridoio sud” e di potenziamento nodo di interscambio in zona Ce.Dir, del sistema di mobilità collettiva e sostenibile di Reggio Calabria”, il Comune ha pianificato la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano di interscambio modale nella zona CE.DIR.

Questo intervento mira a decongestionare il traffico autoveicolare nel centro cittadino, offrendo ai cittadini la possibilità di lasciare i propri mezzi privati in sosta e utilizzare il trasporto pubblico o sistemi di mobilità condivisa. L’infrastruttura contribuirà significativamente alla riduzione della congestione nel centro storico, migliorando l’accessibilità agli attrattori principali della città.

Il parcheggio multipiano di interscambio modale nella zona CE.DIR. sarà strategicamente posizionato vicino allo svincolo Reggio Calabria Centro del raccordo autostradale R4. Questo intervento è parte di una strategia più ampia volta a favorire l’intermodalità e a migliorare la velocità commerciale del trasporto pubblico locale (TPL).

L’obiettivo è creare un sistema di mobilità collettiva che sia una valida alternativa all’uso dei veicoli privati, grazie anche a sistemi di tariffazione e bigliettazione integrata e a tecnologie di infomobilità. L’infrastruttura collegherà efficacemente il Centro Direzionale, la Stazione FS Centrale e il Porto, integrandosi con le altre iniziative di mobilità sostenibile in corso.

Il nuovo parcheggio multipiano sarà costruito adiacente al nuovo Palazzo di Giustizia, interessando un’area di circa 9.200 mq e prevedendo una capacità di circa 900 posti distribuiti su quattro livelli, di cui due interrati. Questo parcheggio servirà sia il Palazzo di Giustizia che fungerà da nodo di scambio intermodale. L’intervento prevede anche un incremento della capacità di parcamento nel sistema esistente di parcheggi del Centro Direzionale CE.DIR., che include:

Questi interventi sono progettati per ottimizzare l’uso delle aree già di proprietà comunale, senza prevedere ulteriore consumo di suolo. L’incremento complessivo della capacità di sosta varierà tra 250 e 300 posti auto, a seconda delle scelte progettuali finali. Inoltre, le aree attualmente destinate esclusivamente a parcheggio potrebbero essere riqualificate per altri usi pubblici, come aree pedonali o spazi verdi attrezzati, migliorando il benessere visivo e acustico e la qualità urbana complessiva.

Inoltre, l’area attualmente destinata esclusivamente a parcheggio potrebbe essere riqualificata per altri usi pubblici ricreativi, come aree pedonali o a verde attrezzato, migliorando il benessere visivo e acustico e la qualità urbana complessiva. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile, efficiente e a misura di cittadino, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di una città più vivibile.

“La richiesta di finanziamento alla Regione rientra nel piano per una mobilità più sostenibile per la città – ha detto l’assessore Malara, ai microfoni di CityNow.

Abbiamo intenzione di lavorare sia alla parte bassa, con una metropolitana di superficie, sia sulla parte alta, rimodernando tutti i nodi autostradali di accesso alla città, immaginando anche di realizzare dei parcheggi che renderanno più agile e semplice l’ingresso al centro di Reggio.

Per quanto riguarda l’intervento dei parcheggi, è un progetto da 20 milioni di euro che si articola in 3 lotti: dallo svincolo di Spirito Santo, passando per la realizzazione di un parcheggio multipiano con un parco in superficie attrezzato per l’interscambio modale e il terzo è modificare l’asse viario del Calopinace, mettendolo in sicurezza e creando delle corsie preferenziali per i bus”.