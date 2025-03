Reggio, l’ass. Costantino precisa: ‘Viale Calabria? Nessun progetto definanziato’

Il titolare della delega ai lavori pubblici: "L'opera inserita nella nuova programmazione Fsc, la cui guida, per espressa volontà del Governo, è stata assegnata alle Regioni, senza, per quel che mi risulta, alcun tipo di concertazione con gli enti intermedi"

Il progetto del Viale Calabria non è stato definanziato. L’opera è stata inserita nella nuova programmazione Fsc, la cui guida, per espressa volontà del Governo, è stata assegnata alle Regioni, senza, per quel che mi risulta, alcun tipo di concertazione con gli enti intermedi”. Lo ha sottolineato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Franco Costantino, precisando l’iter che porterà alla realizzazione di un’opera molto importante, inizialmente prevista con il finanziamento dei “Patti per il Sud”, un tempo gestito dalla Città Metropolitana, e, adesso, inserita nella nuova programmazione Fsc.

Dunque, secondo Costantino, si tratta di «un normale passaggio ad una nuova programmazione». «Ogni altra ricostruzione – ha spiegato l’assessore – rischia di ingenerare confusione nell’opinione pubblica e di ingenerare sterili strumentalizzazioni.

Mai, contrariamente a quanto affermato, si è conclusa alcuna gara d’appalto, nessun inizio lavori poteva attendersi e nessun finanziamento è andato perso.

«Si rammenta – ha continuato Franco Costantino – che l’intervento denominato “Riqualificazione Viale Calabria” è stato finanziato sul “Patto per il Sud” limitatamente all’importo di 350.000 euro, afferente alla sola progettazione. Il resto dell’importo, pari ad ulteriori 2.550.000 di euro (per complessivi 2.900.000) ai fini della realizzazione dei lavori, sarebbe stato garantito da altro finanziamento. Finanziamento che, vista la rinnovata programmazione, è stato inserito sulla programmazione attuale per altri importanti interventi senza, per questo, mettere in discussione la realizzazione del nuovo Viale Calabria».

Così, a seguito di più complesse attività amministrative e burocratiche, «onde evitare la perdita del contributo economico per la prolungata procedura intrapresa con Invitalia, l’Ente ha deciso, come detto, il trasferimento dell’intervento sulla programmazione Fsc 2021/2027 della Regione Calabria, cui è stata tempestivamente trasmessa la relativa scheda tecnica per le valutazioni di competenza».

«Il Comune – ha ribadito il delegato di giunta – ha, dunque, messo al sicuro la realizzazione dell’opera, considerato, oltretutto, il positivo confronto istituzionale intercorso tra la Città Metropolitana ed il Dipartimento delle Politiche di Coesione. Ad oggi, dunque, l’intervento di “Riqualificazione del Viale Calabria” risulta inserito nella programmazione Fsc 2021/2027, proprio all’interno dell’Accordo Coesione sottoscritto dalla Regione Calabria, per un importo complessivo pari ad €. 3.070.000,00, distribuito su tre diverse annualità».