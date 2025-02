Reggio, ‘Arghillà abbandonata: basta degrado!’: la protesta davanti Palazzo San giorgio

“Il quartiere di Arghillà versa in condizioni disumane e inaccettabili. Il nostro territorio è, un luogo dimenticato dove i cittadini sono costretti a convivere con il degrado e senza servizi essenziali.” – a dichiararlo la Presidente del Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLA’ – La Rinascita”, Patrizia D’Aguì.

“Il Gruppo Civico “NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita” ha lottato in prima linea per portare all’attenzione delle istituzioni il dramma che stiamo vivendo. Per un anno intero abbiamo fatto pressione, protestato, chiesto interventi concreti, ma la situazione rimane critica. Alcune azioni sono state avviate, ma gli interventi restano sporadici e insufficienti.” – ha proseguito Patrizia D’Aguì – “Per questo, venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 11:00, torneremo a protestare a Piazza Italia, davanti a Palazzo San Giorgio. Non possiamo più tollerare il silenzio e l’inerzia delle istituzioni! Esigiamo soluzioni definitive, un piano di riqualificazione concreto e un impegno reale per restituire dignità a chi vive ad Arghillà.”

“Questa manifestazione non è solo una protesta: è un grido di aiuto, un atto di resistenza e di dignità. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni e chiunque voglia sostenere questa battaglia a unirsi a noi. Arghillà è una comunità che merita rispetto e giustizia!” – ha concluso il Presidente del Gruppo Civico, Patrizia D’Aguì.