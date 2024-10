Reggio, firmato il protocollo d’intesa tra Città Metropolitana e Deputazione di storia patria

"Ogni battaglia per la crescita della nostra città è una battaglia culturale”. Le dichiarazioni del sindaco Falcomatà

Presentato, presso la sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, il protocollo d’intesa firmato fra la Città Metropolitana e la Deputazione di storia patria per la Calabria.

Il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il presidente dell’istituto di promozione storica Giuseppe Caridi, hanno firmato il documento che ha l’obiettivo di realizzare progetti di valorizzazione del territorio mediante l’organizzazione e la promozione di eventi di rilevanza socio culturale, politica, economica e religiosa.

“Cristallizziamo un percorso di collaborazione, sinergia e valorizzazione del nostro territorio storico, artistico e culturale – ha sottolineato il sindaco Falcomatà – che si è già avviato da tempo. Palazzo Alvaro sarà ancora di più la casa della cultura e delle associazioni. Uno degli elementi inserito in questo protocollo d’intesa, infatti, è che venga riconosciuto uno spazio di Palazzo Alvaro quale sede di Deputazione di storia patria per la Calabria, un luogo che possa favorire il dialogo. Un percorso, insomma, che possa valorizzare il nostro patrimonio culturale incrementando, inoltre, le ricchezze libraie e documentali.”

Tra i punti del protocollo si rilevano, infatti, il voler incrementare il patrimonio librario e documentale nonché l’archivio storico della Deputazione di Storia Patria per la Calabria in modo da creare una Biblioteca Metropolitana secondo le regole di catalogazione dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU), ed il cui materiale sarà messo a disposizione di tutti gli studiosi e di ogni cittadino.

Occorre sottolineare, inoltre, che il protocollo ha tra i suoi punti cardine, il voler creare i presupposti logistici e funzionali per la digitalizzazione delle opere storiche di maggior pregio che consenta una fruizione a distanza o da remoto.