A Reggio Calabria il raduno per bulldog francesi e inglesi

Quanti di voi sono amanti degli animali e dei cani in particolar modo? I nostri fedeli amici a quattro zampe presto avranno una giornata a loro dedicata.

A Reggio Calabria è stato infatti organizzato il primo raduno per gli amanti dei bulldog francesi e inglesi (o come verranno chiamati durante il periodo del raduno… i bulli). Nel corso dell’iniziativa saranno, ovviamente, benvenuti anche tutti gli altri padroni di cani che vorranno partecipare.

QUANDO

L’appuntamento è per domenica 10 novembre a partire dalle ore 14:30 presso la Villa Comunale. Il raduno non prevede alcuna competizione, solamente momenti di approfondimento e di condivisione per migliorare la salute ed il benessere dei nostri adorabili amici pelosi.

Per il gruppo dell’evento, clicca QUI.