Reggio, I.C. Carducci-V. da Feltre: riapre l’Infanzia Melissari. Info Open day

“Inaugurare una scuola vuol dire condividere con la comunità la visione e la missione stessa della scuola. L’inaugurazione dell’edificio scolastico che ospiterà i bambini della scuola dell’infanzia Melissari, sede Eremo, rappresenta una significativa opportunità di vicinanza e attenzione delle istituzioni alla nuova esperienza formativa ed educativa con ricadute importanti sull’intera comunità”: è quanto dichiara la prof.ssa Sonia Barberi, dirigente dell’Istituto Comprensivo Carducci-V. da Feltre, dopo la riapertura del plesso scolastico Melissari nella nuova sede di via Cardinale Portanova.

“Inaugurare i nuovi locali del plesso Melissari – prosegue la dirigente Barberi – significa anche fornire un ambiente che stimoli la fantasia e accolga i bisogni di esplorazione, di gioco e di relazione dei bambini, permettendo loro di esprimere liberamente inclinazioni e orientarsi nelle scelte”.

La cittadinanza è invitata a visitare la nuova sede della scuola in occasione dell’open day che si terrà venerdì 24 gennaio alle ore 17:00 presso i locali siti in via cardinale Portanova.