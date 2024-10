Reggio Calabria ricorda Don Italo Calabrò nell’anniversario della sua scomparsa

Nel 29° anno dalla scomparsa di don Italo Calabrò, si terrà presso la Piccola Opera Papa Giovanni, a Reggio Calabria, in Via Vallone Mariannazzo, la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, in ricordo del compianto sacerdote reggino.

PROGRAMMA

L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle ore 17:00. Seguiranno alle ore 18:30 l’animazione del Circo Ramingo, la cena sociale a cura delle associazioni il Gabbiano ed Ottavo Giorno ed alle ore 20:00 il concerto dei Behike Moro.

Una festa all’insegna della fratellanza e della condivisione, scandita da diversi momenti comunitari e di intrattenimento.

Sarà, come ogni anno, l’occasione per fare memoria di uno straordinario profeta del nostro tempo, che ha saputo unire e scommettere sulle persone; un uomo eccezionalmente normale che ha fatto partire da Reggio Calabria la sua rivoluzione gentile.

La profonda attualità dell’insegnamento di don Italo continua, infatti, nell’impegno di tanti giovani che non lo hanno conosciuto, ma che ne condividono la missione e tramandano il suo: nessuno escluso mai.

La cittadinanza è invitata a partecipare.