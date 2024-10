Reggio, Osteria 79 si trasforma. Adesso ‘tagliati per la carne’ – FOTO

Dalla cucina tradizionale a quella gourmet.

Un locale dai modi e per palati raffinati che utilizza prodotti gastronomici di prima qualità provenienti per lo più dal territorio reggino ma non solo.

Un ambiente originale, accogliente con un’ampio spazio esterno per ospitare eventi all’aperto attraverso serate di degustazione e tanto, tanto altro.

Parliamo del ristorante wine-food ‘Osteria 79‘ di Via Nazionale San Gregorio, 30/B a Reggio Calabria..

Con oltre 100 posti a sedere i nuovi locali vi accoglieranno presto per degustare la tradizione calabrese associata al gourmet. Il nuovo staff di ‘Osteria 79‘ ha già previsto inoltre l’organizzazione di corsi di cucina.

Il menù è un mix di sapori, una fusione tra pietanze tradizionali e caserecce e cibi gourmet mantenendo il ‘gusto’ di una volta.

L’inaugurazione? Presto conosceremo la data.

Intanto occhio alla pagina FB: https://www.facebook.com/Winefood.2020/

Info e prenotazioni 347.7780592