Campionati Italiani Cadetti: 7 i qualificati per la Fortitudo 1903

Organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM-Calabria presieduto dalla Dott.ssa Viola Zangara, si è svolta domenica 6 aprile u.s. nel Palazzetto dello Sport di Acri (CS) la fase di qualificazione dei Campionati Italiani Cadetti, riservata agli atleti nati negli anni 2010 e 2011. Alle competizioni della specialità Kumite, dirette dall’Ufficiale di Gara Vincenzo Martino, hanno partecipato 59 atleti, 23 femmine e 36 maschi, tesserati con 20 società calabresi che praticano agonismo. La “Fortitudo 1903” di Reggio Calabria, allenata da Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, ha iscritto 12 atleti qualificandone 7:

Chiara Chirico (qualificata di diritto kg 68 per meriti agonistici anno 2024);

Roberta Longo (qualificata kg 42);

Francesco Santoro (qualificato kg 47);

Antonino Cuzzocrea (qualificato kg 63);

Michele Barbaro (qualificato kg 70);

Filippo Bizzintino (qualificato kg 70);

Diego Alpinolo (qualificato kg 78);

Sara Longo (3a class.);

Domenico Barillà (3°);

Micheal Mollica (3°);

Ettore Forgione (3°);

Alessio Crisafulli (5°).

Il Campionato Italiano si disputerà al PalaPellicone di Ostia Lido nei giorni 23/24/25 maggio 2025. Il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, ha ringraziato le insegnanti Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali per l’impegno quotidiano finalizzato al miglioramento della condizione atletica e tecnica degli atleti per conseguire sempre più prestigiosi traguardi.