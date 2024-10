Reggio, nuova apertura per “Giacomo I Parrucchieri”: un salone più grande, più bello, più innovativo

Andare dal parrucchiere significa prendersi un paio d’ore da dedicare a sé stessi e concedersi una pausa per vedersi, alla fine del trattamento, non solo più in forma, ma anche più belli.

Da qualche anno a questa parte il salone del parrucchiere si è trasformato in un vero e proprio centro benessere, in cui rilassarsi e sottoporre i capelli e il cuoio capelluto a cure sempre più specifiche che ne migliorano la salute e l’estetica. E proprio questo è l’obiettivo di Giacomo Palamara, parrucchiere reggino che lavora nel settore bellezza da più di 20 anni.

I progetti migliori nascono quando alla base vi è una forte ambizione.

É proprio questa ambizione che ha spinto Giacomo, nel tempo, ad intraprendere una carriera di successo.

GIACOMO PALAMARA

Giacomo è un autodidatta che ha avuto la possibilità di lavorare come collaboratore presso uno dei saloni più rappresentativi di Reggio Calabria nei primi anni 2000. Il suo percorso di formazione è stato un continuo divenire, la gavetta non è mancata così come i tanti programmi di formazione mirati che hanno contribuito a creare nel parrucchiere reggino uno spiccato senso artistico.

Dal 1998 ad oggi, Giacomo e la sua arte hanno conquistato anche i personaggi noti nel mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi gli ultimi che il parrucchiere reggino ha avuto l’onore di curare sono Katia Ricciarelli e Marco Borriello.

“Grazie ai rapporti di collaborazione con l’azienda leader nel settore L’oreal professionel e l’esperienza lavorativa precedente, ho avuto la possibilità di mettermi in gioco come formatore. Ad un certo punto, volersi mettere in proprio è diventato un imperativo cui era impossibile resistere”.

Così circa 1 anno fa, Giacomo ha aperto il suo primo negozio in via Aschenez.

“Un locale piccolo, di poche pretese anche se situato nel centro storico di Reggio, ma assolutamente adatto ad una prima esperienza imprenditoriale. Grazie alla presenza dei clienti che mi hanno riservato un posto d’onore nelle loro giornate, ad un certo punto è risultato evidente che qualcosa doveva cambiare. Il salone risultava sottodimensionato e, pian piano, nella mia mente il cambiamento ha preso forma”.

NUOVA INAUGURAZIONE

“Giacomo I Parrucchieri“, già presente in via Aschenez, è pronto per una nuova apertura. Il salone si sposta solamente di qualche civico per rendere giustizia ad un parrucchiere intraprendente sempre impegnato per la soddisfazione del cliente.

Un locale più ampio (180mq), ancor più curato nei dettagli, dallo stile moderno sui toni del black & white. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per domenica 24 novembre a partire dalle ore 18:30. Per l’occasione è previsto non solo un buffet, ma anche intrattenimento musicale.

“Si tratta di un passo di qualità superiore. L’ambiente adesso sarà ancor più confortevole – racconta Giacomo. E affinchè tutto ciò sia possibile ho deciso di installare un lavaggio di nuova tecnologia. Siamo i primi in Calabria e fra i pochi in tutta Italia”.

PRODOTTI E TECNICHE INNOVATIVI

Edenplus è il nome della nuova frontiera del benessere che arriva a Reggio Calabria grazie a ‘Giacomo I Parrucchieri’. Questa particolare tecnologia permette di effettuare trattamenti con vapore caldo e risciacquo con acqua fredda atomatizzata. Immaginatevi comodamente seduta su di una poltrona reclinabile con massaggio integrato e luci led colorate.

Questi fattori doneranno al cliente un’esperienza di relax totalizzante. Una vera e propria haircare Spa che associa ai trattamenti benefici per i capelli il relax della mente e del corpo.

Il salone parrucchieri del centro utilizza inoltre prodotti Becos, azienda leader Italiana nei trattamenti di bellezza professionali che, da 35 anni, riscuote il consenso degli avventori. Ottenere risultati estetici in tempi sempre più brevi ed in piena sicurezza non è mai stato così semplice!

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il salone parrucchiere per uomo e per donna si trova in via Aschenez n. 125 – 127.

Numero di telefono: 0965375653

