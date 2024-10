Reggio Calabria saluta il Prefetto Michele Di Bari

Un saluto, sentito, accorato, al Prefetto Michele di Bari, che lascia Reggio Calabria per andare a guidare di Dipartimento per l’Immigrazione al Viminale.

La cerimonia, voluta dal Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, alla quale hanno preso parte le autorità e molti sindaci della MetroCity, si è svolta a Palazzo Alvaro, nel salone Monsignor Ferro, con la consegna di una targa che ricorda l’operato del prefetto, dal 2016 al 2019, su tutto il territorio.

Competenza, passione, abnegazione, grande umanità e profonda cultura le sue doti; il contributo alla crescita umana e civile, oltre che la difesa della legalità e dei diritti, sono i contenuti dell’operato di di Bari, incisi indelebilmente sulla targa e rammentati dal Sindaco Falcomatà prima della formale consegna.

Falcomatà ha affermato invece:

“Michele di Bari è uno di noi per come ha interpretato il suo ruolo di prefetto di Reggio Calabria. Quindi non solo per i risultati sotto il profilo istituzionale, per la garanzia di sicurezza e di ordine pubblico e di mantenimento e ripristino della legalità, ma anche per come ha abbracciato battaglie importanti per la comunità reggina, compenetrandosi nella realtà metropolitana e partecipando a momenti importanti per il nostro popolo”.