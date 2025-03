Asilo a rischio chiusura, nodo al fazzoletto di Versace: ‘Obiettivo? Mantenerlo in vita’

L’asilo di San Roberto rischia di dover chiudere. L’esperienza virtuosa della struttura ‘Noi con i bambini‘, avviata tre anni fa potrebbe scomparire, lasciando a casa studenti e lavoratori.

La denuncia è arrivata dal presidente della Cooperativa sociale Gaetano Nucera, durante l’incontro tenutosi qualche giorno fa nella sede reggina di Confindustria organizzato per promuovere il modello innovativo B612. infinito applicato e utilizzato proprio all’interno dell’asilo.

Alla tavola rotonda, sono intervenuti, oltre al presidente Nucera, anche i rappresentanti delle altre realtà che hanno contribuito alla realizzazione del progetto ‘Noi Con i Bambini‘, come Espero, Mind4Children, il Comune di San Roberto e l’Istituto Comprensivo di Campo Calabro. Presente anche il vice sindaco della Metro City Versace.

“E’ stato un incontro importante che ci ha permesso di poter ascoltare i tanti professionisti che hanno guidato, fino ad oggi con grande impegno, l’asilo di San Roberto – ha spiegato il vice sindaco della Metro City Carmelo Versace – E’ stato raggiunto un importante risultato, e l’esperienza dell’asilo non può e non deve cessare. L’impegno oggi dell’istituzione e della politica deve essere quello di provare a trovare un percorso giuridico che permetta di mantenere in vita l’asilo con l’augurio che possa essere in futuro magari un progetto pilota che possa servire anche in altri territori”.

Il vice sindaco della Città Metropolitana si è impegnato dunque a trovare una soluzione al più presto, considerato che la struttura scolastica potrebbe cessare le attività già a giugno 2025.

“E’ necessario dare una risposta a quelle famiglie e a quei bimbi che molto bene si sono trovati in questa realtà, in questo comprensorio, in questo lembo di terra della Città Metropolitana. L’esperienza positiva può servire anche a innescare meccanismi virtuosi di contaminazione e, perché no, magari evitare il fenomeno dello spopolamento di cui tanto sentiamo parlare. E’ importante capire adesso, con Fondazione del Sud, Impresa Sociale, la Cooperativa, con tutti gli operatori del settore e con i comuni che hanno partecipato, come poter proseguire il progetto. Nelle prossime settimane, proveremo insieme ai comuni dell’ambito a mettere su un’iniziativa istituzionale per evitare che l’asilo ‘Noi con i Bambini’ chiuda”.