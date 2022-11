Reggio - Alla 'Spanò-Bolani' un laboratorio di letteratura calabrese

Prenderà l’avvio martedì p.v. presso l’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” della città dello Stretto, diretto dal Dott. Giuseppe Romeo, un’attività laboratoriale rivolta alle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado che prevedrà lo studio, in attività didattico-laboratoriali, della Letteratura calabrese.

A proporre e coordinare l’attività didattica, con il valido supporto degli altri docenti di Lettere, il Prof. Saverio Verduci, storico, ricercatore e Professore di Lettere presso il medesimo Istituto Comprensivo.

Particolarmente entusiasta il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “De Amicis-Bolani” di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Romeo che ha da subito accolto favorevolmente l’attività proposta dal Professore Verduci evidenziando l’importanza dello studio della letteratura regionale e calabrese nel caso in questione perché consentirà ai numerosi studenti che hanno voluto aderire all’iniziativa, di comprendere la società nella quale viviamo ancora parzialmente intrisa di quei valori del passato.

Soddisfatto anche il Professore Verduci il quale sottolinea come, nel generale stato di marasma generale che purtroppo la scuola italiana tutta sta attraversando, riprendere o in alcuni casi far conoscere autori come Alvaro, Perri, Seminara o Strati possa essere da esempio ai giovani discenti per contribuire alla strutturazione di un processo di cambiamento sociale che deve necessariamente partire dalla scuola.