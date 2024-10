Reggio, apposti i sigilli ad un locale del centro

Operazione della Polizia Locale sul Corso Garibaldi: sequestrato il locale “Etto Focacceria”. L’intervento ha sorpreso cittadini e turisti, data la popolarità della focacceria nel centro di Reggio Calabria.

Controlli in un negozio cinese: sequestrati 300 articoli irregolari

Parallelamente, un controllo è stato effettuato in un negozio di proprietà di cittadini cinesi, dove sono stati sequestrati circa 300 articoli privi di marcatura CEE e di istruzioni in italiano, elementi obbligatori per la vendita nel mercato nazionale. La Polizia Locale ha agito per garantire il rispetto delle normative di sicurezza e tutelare i consumatori.