Reggio Calabria – Si è svolto l’incontro “Micoterapia e Nutrizione”

di Domenico Suraci – Si è svoto nei locali della Croce Rossa Italiana di Reggio Calabria l’incontro dal titolo “Micoterapia e nutrizione”, valido come Evento Formativo Accreditato, promosso dall’Associazione Italiana Biologi e dall’ABNC – Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Ha fatto gli onori di casa il dott. Giuseppe Mileto, Presidente del Comitato Reggio Calabria della Croce Rossa Italiana, facendo presente alla folta ed interessata platea, come con grande entusiasmo ha subito dato disponibilità dei locali.

Con grande orgoglio e coinvolgimento, il Sindaco della città di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà ha spiegato come il logo del Comune non si trova per puro aspetto grafico bensì come supporto concreto, a maggior ragione come l’impegno a favore della città di tutti i professionisti rappresenti tanto per Reggio Calabria. In questo percorso sano, sinergico e culturale che contraddistingue anche l’impegno dell’attuale Amministrazione c’è tutta la volontà di permettere dopo le tante competenze acquisite nei percorsi universitari, si può essere protagonisti del proprio territorio partecipando ad un percorso condiviso. In tal senso l’amministrazione comunale mette a disposizione i propri spazi, e non solo quelli già posseduti, anche quelli acquisiti a seguito di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In segno di buon auspicio è stata consegnata dal Presidente Laurendi al primo cittadino la card di socio onorario dell’AIB.

CityNow ha ascoltato i protagonisti di questo importante incontro divulgativo:

Il dott. Domenico Laurendi ha spiegato come: “L’Associazione Italiana Biologi vuole portare la popolazione ad uno stile di vita sano. Questo della micologia è un settore importante. La sua speranza è che la popolazione apprezzi gli illustri professionisti di questo territorio. Il convegno di oggi toccherà tutte le principali città italiane. E’ previsto a breve presso l’Università Mediterranea un convegno con l’illustre Professore Longo.”

Il dott. Giuseppe Chindemi, Biologo nutrizionista ha illustrato come quella trattata è una tematica poco conosciuta quella dei funghi a scopo medico. E’ noto che sin dall’antica in particolare nella medicina cinese, utilizzarli per scopi benefici della nostra salute in sinergia con terapie classiche grazie ai principi prodotti da funghi, annunciando che è stata fatta una carrellata legata alla biologia dei funghi evidenziando l’interesse medico e la pratica. Si parlerà anche di nutrizione e si spiegherà come applicarle in alcune patologie comprese quelle oncologiche.

Lo stesso dott. Chindemi relatore insieme alla dottoressa Flavia Cascio dell’evento ha spiegato come :”Vi è ancora una scarsa attenzione e scarsa divulgazione. Il compito di chi si occupa di queste tematiche è creare questa forma di condivisione ed uno stimolo scientifico su come fare un uso professionale ed inserirle in un contesto globalmente produttivo”.