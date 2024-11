Reggio Calabria si tinge di bianco: fiocchi di neve svolazzano in città durante la notte.

di Federica Geria – Una nevicata fatta di leggerissimi fiocchi, quella di stanotte, che ha ricoperto di bianco le strade di Reggio Calabria.

L’ondata di freddo che sta imperversando da due giorni fa crollare il termometro, registrando temperature record, scese a 2°.

Un evento raro che non capitava ormai da tempo che crea stupore e meraviglia tra i cittadini, suscitando sorrisi, tra uno scatto fotografico per Instagram ed un altro per Facebook!

Una conclusione del 2014 affascinante e suggestiva a Reggio Calabria, sotto i leggeri, timidi e magici fiocchi bianchi.

Buona nevicata!