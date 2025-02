Giovane accoltellato a Reggio, il gruppo Red: ‘Presto nuove stazioni mobili’

“Lo spiacevole episodio avvenuto in piena notte a Reggio Calabria ove un giovane ragazzo è stato aggredito mentre tentava di sventare il furto della sua auto e che ha subito una ferita al collo tale da essere trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di in gravi condizioni, dove ancora si trova ricoverato in prognosi riservata, ci induce ad una importante riflessione che va fatta sul tema della sicurezza urbana”.

Queste le dichiarazioni dei consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Filippo Burrone, Carmelo Versace ed Antonino Castorina.

“L’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà nell’ultimo anno, ha consentito un saldo positivo di personale assunto a tempo indeterminato di 26-27 unità per quanto riguarda il corpo di Polizia Municipale il che però ci deve portare a formalizzare dei presidi permanenti nelle zone a rischio come elemento deterrente e di garanzia per una città sicura” scrivono i consiglieri Red.

“Riteniamo – aggiungono gli esponenti del Gruppo RED – che il corpo di Polizia municipale di concerto con le altre forze di polizia possano proseguire l’azione di controllo capillare del territorio con azioni di prevenzione e repressione delle illegalità che si possono perpetuare ed al fine di offrire sicurezza all’intera cittadinanza”.

“Nei prossimi mesi – proseguono i consiglieri del Gruppo R.E.D. – la città di Reggio Calabria sarà dotata di altre due stazioni mobili finanziate con i fondi ministeriali per la Sicurezza urbana specie nelle zone periferiche della città. Cercheremo di comprendere – affermano Burrone, Versace e Castorina – come poter implementare il personale operante anche con lo scorrimento delle attuali graduatorie nella necessità di avere un corpo di polizia all’altezza in termini di numeri e competenze per la città più grande della Calabria”.