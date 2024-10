Via da Reggio? No grazie. Antonino e Giuseppe: ‘Amiamo la nostra città’

Antonino e Giuseppe sono due cognati reggini, e hanno avviato la loro attività nel cuore di Reggio Calabria andando paradossalmente (per fortuna) controcorrente con quelle che sono le idee migratorie di tanti giovani ragazzi che quasi sconsolati cercano di costruire la propria vita lontano dal Sud.

“Siamo partiti da un piccolo garage. Da li in poi è sempre stato un crescendo per noi, e sfruttando questo mercato ‘particolare’ che è quello dei materassi, abbiamo puntato all’alta qualità, al confort ed al design oltre a prodotti nuovi che a Reggio fino a quel momento non erano presenti, come il Memory Gel. Abbiamo anche lastre di alta qualità per pesi maggiori (che sostengono anche oltre 160kg per lato). La nostra parola d’ordine è innovazione”.

Sogni d’oro da Re è il negozio di materassi di Reggio Calabria. Situato nella zona sud della città, sul Viale Aldo Moro, lo store è conosciuto per qualità, comfort e funzionalità ad altissimo livello. “I sogni non sono più irraggiungibili come sembra”.

“Noi siamo partiti da zero, e la nostra idea è quella di creare un franchising calabrese. La nostra città può essere un punto di partenza. Se hai un’idea, è giusto crederci fino in fondo. Crediamo che a Reggio Calabria si possa continuare a investire, la nostra è una terra che va amata”.

Sogni d’oro da Re si occupa della produzione e della commercializzazione di letti, materassi, cuscini e reti. La vendita diretta di questi prodotti per la casa permette al consumatore di acquistare articoli di ottima qualità ad un prezzo di fabbrica, tutto rigorosamente made in Italy. Un’attività di successo mirata a come rendere migliore il riposo dei reggini. La soluzione per coloro che sognano di riposare qualitativamente.