Emergenza idrica a Reggio, i cittadini di Sbarre: ‘Grazie ai ragazzi della Sorical’

A scriverlo sono i cittadini di Sbarre Centrali, riconoscenti ai dipendenti della società gestore del servizio idrico integrato di Reggio Calabria, per la “tempestività che hanno quotidianamente nei confronti della comunità messa a dura prova da guasti, perdite idriche e penuria”.

“Dopo un’estate torrida e la grave carenza idrica che ha messo in ginocchio la città da Nord a Sud, ci ritroviamo a fare i conti con condotte vetuste che causano l’interruzione del prezioso liquido” – affermano i residenti. – “Per avere il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico con le autobotti, siamo costretti a chiamare la Sorical e, quindi, i dipendenti della società che arrivano con il rifornimento. Paolo, Pietro e tanti altri ragazzi alleviano la situazione di disagio causata dalle sospensioni di acqua, sopportando anche i reclami e i malumori della comunità. Ci rendiamo conto delle difficoltà, sia a causa dello stato della rete sia per via delle condizioni climatiche che per l’emergenza, ma la situazione non è facile per i cittadini e il servizio idrico pur essendo un settore delicato, deve, funzionare bene”.