Reggio, via alla Stagione Concertistica 2024 dell'Orchestra del Teatro Cilea

Di seguito il comunicato stampa dell’Orchestra del Teatro Cilea con le dichiarazioni del M° Alessandro Tirotta, direttore principale dell’Orchestra.

“Una società sempre più ansiosa di prestazioni, in competizione con tutto e tutti (anche in modo brutale a volte), e un ritmo di vita scansionato in modo molesto dagli impegni di ogni genere ha portato all’assuefazione dell’orecchio. Non si ascolta più, magari si sente qualcosa ma sempre distratti dal cellulare e mai col piacere vero di rilassarsi. Ma la musica se ascoltata nell’immersione totale ha il potere di influenzare le nostre emozioni in modo importante, può ridurre lo stress e anche calmare gli stati ansiosi (scientificamente riduce il cortisolo, l’ormone dello stress). Musica quindi per rilassarci e per sentirci meglio, e ovviamente quella più indicata: la musica classica. Grandi e piccoli vengano a frequentare il nostro Teatro e le sale da concerto per lasciare sfogo all’immaginazione e ai pensieri avvolti dal fascino della grande musica”.