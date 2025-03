In arrivo a Reggio una grande novità: il primo Street Food Fest

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento che promette di rivoluzionare il panorama gastronomico e culturale della città. Secondo indiscrezioni raccolte, nel mese di aprile 2025 dovrebbe tenersi la prima edizione del Reggio Calabria Street Food Festival, un’iniziativa che potrebbe trasformarsi in un appuntamento annuale di riferimento per gli amanti del cibo di strada e delle eccellenze enogastronomiche del territorio.​

Rumors parlano di contatti, dialoghi e incontri tra la Città Metropolitana e gli organizzatori che vanno avanti da mesi, con la volontà di offrire alla città un evento di livello e interesse. Un impegno portato avanti dalla Metro City che ha colto le potenzialità di una simile manifestazione, in prima persona dal vicesindaco Carmelo Versace.​

Valorizzazione delle eccellenze calabresi

Un evento del genere rappresenterebbe un’importante opportunità per valorizzare la straordinaria tradizione culinaria della Calabria, diventando una vera e propria vetrina per le eccellenze locali, attirando visitatori e turisti da tutta la regione e oltre.​

Oltre all’aspetto enogastronomico, il festival potrebbe rappresentare un’importante occasione di aggregazione e di intrattenimento per cittadini e turisti. Se l’evento venisse strutturato con aree tematiche dedicate, show cooking con chef locali e spazi per i produttori artigianali, il primo Street Food Festival di Reggio Calabria potrebbe davvero diventare un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione, innovazione e convivialità.​

In attesa del possibile annuncio ufficiale da parte degli organizzatori e della Città Metropolitana, Reggio Calabria potrebbe finalmente abbracciare la filosofia dello street food in grande stile, regalando a cittadini e visitatori un’esperienza unica tra i sapori e i profumi della tradizione calabrese e reggina in particolare. Non resta che attendere la fumata bianca e iniziare a pregustare un aprile all’insegna del buon cibo e delle eccellenze locali.​