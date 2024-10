Reggio, al Palacolor l’arte dell’inchiostro con la Tattoo Convention

Acquista i tuoi biglietti ora per garantirti un posto in questa straordinaria esperienza che celebra la passione del mondo dei tatuaggi

La stagione si sta scaldando e con essa arriva un evento imperdibile per gli amanti dell’arte dell’inchiostro: la ReggioCalabria Tattoo Convention 2024!

A pochi giorni di distanza dall’evento, il lungomare di Pellaro si prepara ad accogliere artisti e appassionati per due giornate intense di arte e tattoo. Dal 6 al 7 aprile, al Palacolor, l’arte dei tatuaggi sarà protagonista assoluta, con tatuatori di fama internazionale che porteranno il loro talento in una celebrazione unica di creatività.

Questa non è solo una convention, ma un’esperienza immersiva che unisce l’arte, la cultura e la passione per i tatuaggi.

Una lineup di tatuatori d’élite

Al centro di questa convention ci sarà una lineup di tatuatori d’élite provenienti da tutta Italia, pronti a mostrare le loro abilità e a creare opere d’arte indimenticabili. Con più di 80 artisti, l’evento promette di essere una vetrina straordinaria di talento ed estro artistico.

Ogni tatuatore porterà con sé il proprio stile unico, offrendo ai partecipanti varie opzioni per esprimere la propria individualità attraverso i tatuaggi. Gli appassionati dei tattoo hanno l’opportunità di prendere appuntamento con i vari artisti per una nuova creazione da realizzare direttamente in convention.

Inoltre, la tattoo convention offrirà una varietà di contest, dando ai tatuatori la possibilità di mostrare le loro abilità in categorie diverse.

Chi avrà la meglio?

Oltre l’arte dell’inchiostro

Oltre l’arte dell’inchiostro, la Reggio Calabria Tattoo Convention offrirà tanto intrattenimento. Esibizioni artistiche e performance live creeranno un’atmosfera vibrante e coinvolgente, mentre i visitatori potranno esplorare gli stand degli espositori, scoprire nuovi prodotti e assistere alla realizzazione di opere d’arte scolpite sulla pelle.

Partecipare come visitatori permetterà ai fan dei tatuaggi di entrare in contatto con l’arte e la cultura del tattoo, incontrando artisti, condividendo storie e scoprendo le ultime tendenze del settore. Ogni angolo della convention sarà una fonte di ispirazione e di scoperta, offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile che li porterà a guardare il mondo dei tatuaggi con nuovi occhi.

Partecipa anche tu

Non perdere questa occasione unica di celebrare l’arte dell’inchiostro e di incontrare alcuni dei tatuatori più rinomati al mondo.

La Reggio Calabria Tattoo Convention ti aspetta! Scopri di più https://reggiocalabriatattooconvention.it