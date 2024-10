Reggio Calabria, tutto pronto per la 1ᵃ Tattoo Convention

Reggio Calabria è una citta d’arte negarlo è praticamente impossibile. E, con il passare del tempo, quest’arte presente sul territorio non sta facendo altro che evolversi per mettersi al passo con i tempi.

Non è vero che ‘Reggio è arretrata’, che ‘qui non c’è nulla’. A dimostrarlo sono i tantissimi eventi organizzati nella città dello Stretto riguardanti i temi più disparati. Dai concerti, ai musical, passando per spettacoli teatrali, mostre e, ultime ma non meno importanti: Tattoo Convention.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie l’Associazione TAAG organizza la prima edizione della Reggio Calabria Tattoo Convention!

QUANDO

Nella splendida cornice della Fata Morgana si svolgerà un viaggio di due giorni dedicato all’arte del tatuaggio, che metterà in contatto gli appassionati del Tattoo.

Il super evento è in programma per sabato 7 dalle ore 11:00 alle 22:00 e domenica 8 dicembre dalle 10:00 alle 21:00 presso il Pala Botteghelle di Reggio Calabria.

La Tattoo Convention prevede la presenza di tatuatori nazionali e internazionali tra i quali Ben Grillo, Stizzo e Enzo Brandi, Luca Natalini ed una rappresentanza di tatuatori reggini tra i quali Antonio Calarco e Roberto Rogolino.

Alla due giorni saranno presenti tatuatori specializzati in diversi stili, dal tradizionale al realistico, del geometrico al new school. Durante la due giorni saranno inoltre organizzati dei contest riguardanti le varie categorie e sarà presente una giuria composta da esperti del settore per stabilire i vincitori.

Durante la Tattoo Convention sarà possibile ammirare i tatuatori al lavoro e, perchè no, farsi tatuare. I partecipanti potranno assistere a seminari, performance, (quali spettacoli di Burlesque, fachirismo estremo e shibari) acquistare gadget, assistere a mostre e ascoltare musica dal vivo grazie alla presenza della band reggina ‘Kind of burning’.

Faranno da contorno postazioni di street food, dedicati alla valorizzazione dei prodotti tipici calabresi, e beverage in cui sarà possibile gustare l’ottima birra artigianale del Birifficio Reggino.

PRE – PARTY

Venerdì 6 dicembre a partire dalle ore 21:00 presso il bistrot Zio Fedele, sito in via Zaleuco ci sarà il pre-party della Convention che vedrà la partecipazione di numerosi tatuatori presenti all’evento. All’interno del bistrot suonerà il dj Antonio Venanzi che sarà anche il presentatore della Convention.

