Telefono Amico Reggio Calabria, al via la campagna per nuovi volontari

Telefono Amico Reggio Calabria, diventa volontario contribuendo al servizio di ascolto attivo in città da oltre 30 anni

E’ iniziata la campagna di reclutamento di nuovi volontari del Telefono Amico di Reggio Calabria.

Chiunque è interessato a far parte del gruppo dei volontari, già attivi da oltre trent’anni in città, contribuendo così a tenere in vita questo importante servizio di ascolto e dialogo telefonico, può farlo:

Scrivendo un’email al seguente indirizzo: telefonoamicoreggiocalabria@gmail.com

al seguente indirizzo: Telefonando o inviando un WhatsApp al numero: 3473129134

Il servizio di Telefono Amico Italia

Telefono Amico Italia dà a chiunque la possibilità di esprimere la propria sofferenza in modo anonimo e confidenziale, permettendo ad ogni individuo di recuperare la propria storia e il proprio senso all’interno della società.

I volontari di Telefono Amico Italia garantiscono apertura e riservatezza, salvaguardando l’anonimato. Il servizio è aconfessionale e apartitico, e chi chiama è libero di mantenere, interrompere o ristabilire il contatto.

Dal giorno in cui l’Associazione è stata fondata, Telefono Amico Italia dà ascolto a chiunque provi:

Solitudine

Angoscia

Tristezza

Sconforto

Rabbia

Disagio

E senta il bisogno di condividere queste emozioni e pensieri.

Promuovere il benessere e la cultura dell’ascolto

Telefono Amico Italia aiuta a:

Superare le tensioni emotive

Ritrovare benessere nelle relazioni personali

Promuovere la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di contrasto alla solitudine

I volontari di Telefono Amico Italia si impegnano a diffondere la cultura dell’ascolto ad ogni livello, per favorire una società in cui le persone: