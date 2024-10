A Reggio tre giorni con le Muse e la cultura

Una prima settimana di Febbraio ricchissima si preannuncia per l’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria che animerà ben tre appuntamenti sul territorio.

All’insegna della continuità ma anche di qualche novità il nostro fine settimana annuncia Giuseppe Livoti presidente del sodalizio reggino: avremo da venerdi a domenica diversi incontri sempre nati con lo stesso spirito culturale e speculativo, promuovere quella che è la città, motore instancabile di uomini di cultura ed illuminati che tramite i loro lavori ed i loro studi danno occasione di incontro e di confronto anche con il mondo delle giovani generazioni.

E sarà proprio il primo appuntamento, quello di venerdi 2 febbraio alle ore 18 presso la Sala D’Arte di via San Giuseppe, quello dedicato alle scuole inserite come Opinioniste all’interno dei “Videodibattiti Muse…il mondo che cambia”. Tutto seguito dalla curatrice critico Paola Abenavoli che come ogni primo venerdi del mese presenta al pubblico degli stimoli visivi sulla società ed il mondo in trasformazione, con un occhio di riguardo al mondo dei ragazzi proponendo temi dalla famiglia al bullismo, dalla società al male di vivere. Opinionisti chiamati a dire la loro i ragazzi dell’I.T.E. “Ferraris –Da Empoli” diretto dalla dirigente scolastica Lilly Manganaro. La scuola sara’ presente con una delegazione di circa 20 tra alunni ed alunne.

Sabato 3 febbraio invece trasferta fuori sede questa volta presso la sala della Libreria Laruffa – Dimensione Cultura in via Aschenez 44 per la presentazione dell’ultima fatica in qualità di scrittore del dott. Antonio Nicolo’, affermato professionista reggino di chiara fama, medico anatomopatologo con la passione per la pittura e l’Antica Grecia che presenterà per la prima volta al pubblico il suo interesse per l’analisi storico-mitologica greca con particolare riguardo ai poemi Omerici con la stesura di “Il Racconto di Odisseo…della Guerra di Troia” –Laruffa Editore. Il testo sarà presentato da Giuseppe Livoti – giornalista e da Franco Pendino – medico.

Infine il 4 febbraio il classico appuntamento settimanale – domenicale presso la Sala D’Arte di Via San Giuseppe 19 alle ore 18 ed esattamente l’evento “Buon Appetito” manifestazione che prende in prestito il tema del gusto e dell’alimentazione per trattare argomenti che vanno dalla natura alla società, dal giornalismo al buon vivere. Inoltre alla manifestazione vi sarà una mostra di pietanze tipiche calabresi trattate in pittura e fotografia con altrettante poesie dialettali che coniugano la cultura a Km 0 con l’arte ed il vernacolo. Converseranno Antonio Paolillo – tecnologo alimentare ed esperto in sicurezza alimentare – Eugenio Marino – giornalista, Benvenuto Marra – speaker Radio Touring,Francesco La Camiola – imprenditore agricolo/fondatore Biocity Km 0. Al momento dedicato all’arte e alla poesia denominato CIBUS parteciperanno tra gli altri: Pina Verduci, Clara Condello, Francesco Logoteta, Grazia Papalia, Pierfilippo Bucca, Santina Milardi, Manuela Lugarà, Angelo Meduri, Sebastiano Plutino, Mimma Gorgone.