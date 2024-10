Reggio, voragine in via Cappucinelli: Idrorhegion assicura intervento in tempi brevi

A Reggio Calabria, in via Cappuccinelli, si è creata una voragine di dimensioni preoccupanti nel bel mezzo della carreggiata, costringendo i veicoli a compiere pericolose manovre a ridosso dei marciapiedi per evitare di finirci dentro.

Nonostante il Comune avesse segnalato l’imminente inizio dei lavori con l’installazione di un cartello che indicava la chiusura della strada, più di dieci giorni fa, nulla è stato fatto, e la voragine è ancora lì.

Ai microfoni di CityNow, il consigliere delegato Franco Barreca (come sempre impegnato su vari fronti) evidenzia che non si tratta di un intervento a carico dell’amministrazione comunale.

“In relazione alla situazione di via Cappuccinelli e premesso che i cittadini hanno pienamente ragione a dolersi per il protrarsi del disagio che vivono da giorni e per il quale mi scuso pienamente, è necessario precisare che nel mio ruolo di delegato ho interloquito più volte con la Società che segue la manutenzione Fognaria, ovvero Idrorhegion.

L’amministrazione ha per due volte rilasciato regolare ordinanza , purtroppo la Società per motivi vari non ha dato seguito alle lavorazioni per il ripristino della regolarità dell’impianto fognario e della sede stradale. Stiamo continuando a chiedere la soluzione al problema e siamo fiduciosi che si risolverà al più presto. Mi scuso ancora una volta per i disagi causato ed in atto”, le parole del consigliere Barreca.