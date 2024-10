Reggio, voragine in via Cappuccinelli: disagi per i residenti

A Reggio Calabria, in via Cappuccinelli, si è creata una voragine di dimensioni preoccupanti nel bel mezzo della carreggiata, costringendo i veicoli a compiere pericolose manovre a ridosso dei marciapiedi per evitare di finirci dentro.

Nonostante il Comune avesse segnalato l’imminente inizio dei lavori con l’installazione di un cartello che indicava la chiusura della strada, più di dieci giorni fa, nulla è stato fatto, e la voragine è ancora lì.

La situazione è diventata insostenibile per i residenti della zona, che si dichiarano esasperati e preoccupati per la sicurezza. In particolare, desta grande apprensione il fatto che al di sotto della voragine passerebbe un tubo del gas, il che rende la situazione potenzialmente esplosiva.

Il rischio che un’auto, specialmente nelle ore serali, finisca per cadere nella voragine non è remoto, dato che le sue dimensioni continuano ad aumentare. I cittadini chiedono l’intervento immediato delle autorità competenti, sollecitando lavori urgenti per evitare incidenti e mettere in sicurezza l’area.