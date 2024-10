Reggio, via al voto per il ‘Premio Murales Croce Valanidi 2024’ 

Tantissimi gli artisti che in questi giorni si sono cimentati nella realizzazione di murales ad abbellire pareti, scale, porte e finestre delle case del quartiere Croce Valanidi di Reggio Calabria.

Il progetto ha coinvolto la comunità di Croce Valanidi e non solo, poiché tra i partecipanti c’è chi non è del quartiere ma ha voluto dare ugualmente il proprio contributo.

Fra i titoli delle opere realizzate per le vie variopinte del quartiere “M’ama non m’ama”, “Le stelle di Pasolini”, “Change – Capogiri”, “La prima stella della sera”. Questi e tanti altri i murales che fino a sabato 5 ottobre entro le ore 16.00 potranno essere votati per l’assegnazione finale del “Premio Murales Croce Valanidi 2024”.

Si potrà votare il murales preferito attraverso il seguente LINK. Per il vincitore è già pronta la targa per questa prima edizione del “Premio Murales Croce Valanidi 2024”.

Il voto del pubblico attraverso questo link incide del 50% sulla valutazione finale, mentre il restante 50% sarà stabilito da una giuria tecnica. Verrà considerato un solo voto!