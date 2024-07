Reggio è più bella e gentile con 'Urban Decay', il progetto di Street Art di Tania Azzar - FOTO

Reggio, ‘bella e gentile’. A volte si fa fatica a pronunciare questa frase a voce alta, perché seppur immersi tra bellezze naturalistiche, artistiche, archeologiche…troppo spesso gli abitanti di questa città, siano essi amministratori o semplici cittadini, “dimenticano” di amarla e rispettarla come meriterebbe.

Ma fortunatamente, in tutti quei luoghi abbandonati e dimenticati dai più, dove regnano degrado e abbandono, ogni tanto arriva l’arte.

È quello che sta succedendo in questi giorni in riva allo Stretto grazie ad ‘Urban Decay’, il progetto di street art dell’artista reggina Tania Azzar.

“È un progetto di street art che viene dal basso, un progetto di arte effimera destinato a scomparire, e soprattutto che non va a deturpare i luoghi della città. Sono dei disegni che fanno parte di un’animazione, che vuole rianimare in senso proprio letterale i luoghi. Sono nove disegni, è un progetto di rianimazione urbana soprattutto di alcune aree di Reggio che sono veramente in stato di decadenza. Non soltanto dal punto di vista dell’abbandono, perché l’abbandono ha di per sé un fascino: va anche tutelato il luogo abbandonato, decadente. Però si tende a utilizzare questi luoghi come cumulo di spazzatura, si tende a farli diventare veramente orribili visivamente, e anche dal punto di vista dell’odorato. Soprattutto in posti centrali, come ad esempio il Lido, o il Girasole, anche in un posto più periferico”.