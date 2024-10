Reggio Calabria, i Vigili del fuoco domano un incendio in zona Parco Caserta – FOTO

Erano le ore 14,00 quando al centralino dei Vigili del Fuoco è giunta la richiesta d’intervento per un incendio abitazione sita nei pressi del Parco Caserta di Reggio Calabria.

Dalle prime notizie è emerso che si tratta di un appartamento sito al primo piano di un edificio avente quattro piani fuori terra. Il fumo aveva già invaso il vano scala con il rischio che gli occupanti i piani superiori non potessero lasciare l’immobile.

La sala operativa ha provveduto ad inviare sul posto una squadra oltre all’autoscala ad una autobotte ed al carro bombole necessario per permettere ai Vigili di operare in zone con fumo persistente.

Viste le criticità dovute alla complessità dell’intervento è stata chiesta la collaborazione anche delle forze dell’ordine e del personale del 118.

Sul posto il personale intervenuto ha fatto evacuare il fumo dal vano scala circoscrivendo l’incendio ed iniziando le operazioni di spegnimento dei focolai presenti all’interno dell’appartamento.

Il massiccio intervento ha permesso di mettere, poco dopo, sotto controllo l’incendio evitando che vi fossero danni alle strutture portanti dell’immobile. L’appartamento comunque rimane non fruibile anche per lo scorticamento in alcuni punti della parte inferiore delle pignatte dei solai oltre al danneggiamento di diversi suppellettili, all’annerimento delle pareti di tutto l’appartamento e al danneggiamento degli impianti.

Non risultano persone ferite od evacuate ad eccezione della famiglia occupante l’appartamento interessato dall’incendio.