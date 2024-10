Reggio Calabria, vince 10mila euro con un gratta e vinci

Il fortunato giocatore non ha dovuto far altro che grattare un 'miliardario' per portare a casa un bel gruzzoletto

La chiamano la dea bendata, ma qualcuno oltre che essere baciato l’ha proprio stretta tra le mani. Stiamo parlando della fortuna ovviamente, nello specifico quella avuto da un reggino che, con un comune gratta e vinci ha portato a casa un bel gruzzoletto.

Il fortunato giocatore non ha dovuto far altro che grattare un ‘miliardario‘ per ricevere come premio ben 10 mila euro. La somma è stata vinta nella Rivendita 130 di Reggio Calabria di Riggio Angela Strada statale 106 km 15 Bocale, Reggio Calabria presso impianto ENI.