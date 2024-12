Reggio, doppio weekend con Asc Calabria e ‘Vivi Sbarre’

È partito sabato 14 dicembre il doppio appuntamento targato ASC Calabria con il progetto VIVI SBARRE presso il Rione Marconi di Reggio Calabria. ASC è stata una delle poche associazioni ad aggiudicarsi la possibilità di realizzare un progetto di riqualificazione sociale, puntando su sport, benessere e spettacolo.

La giornata inaugurale ha visto un grande afflusso di pubblico, con attività sportive, rieducative e sociali, riaccendendo l’energia di un’area da poco riqualificata dal Comune di Reggio Calabria. Una festa attesa dagli abitanti del quartiere e non solo, che sabato 14 dicembre hanno partecipato numerosissimi, inaugurando il Natale ASC Calabria fra cultura, divertimento e attività fisica.

Un secondo giorno di eventi e spettacoli

Oggi, domenica 15 dicembre, continua la festa con un programma ricco di appuntamenti no-stop, a partire dalle 9.30 con total body, per poi passare alla pallavolo (11.00), e nel pomeriggio spazio ai giochi di ruolo e a un vero villaggio medievale con musiche popolari, elfi e intrattenimento per bambini. La giornata si concluderà in grande stile alle 19.30 con lo spettacolo del cabarettista di Zelig, il prestigioso Santo Palumbo.

Il progetto si sviluppa su un doppio weekend: 14-15 dicembre e 20-21 dicembre, offrendo occasioni di sport, svago e rivalutazione di un quartiere che, grazie al gioco di squadra tra Comune di Reggio Calabria e ASC Calabria, si riscopre vivo e accogliente.

Le parole del presidente di ASC Calabria

«Sono entusiasta» afferma il Presidente di ASC Calabria, Antonio Eraclini.

«ASC ha la possibilità di far rivivere un quartiere che da tempo necessitava di una svolta. Da area “pericolosa” a polo di attrazione e divertimento, grazie alla riqualificazione del Comune di Reggio Calabria e all’impegno dei tecnici e dello staff di ASC Calabria, capaci di ideare, programmare e realizzare attività in tutto il territorio. La cooperazione tra gli Enti è determinante per raggiungere l’obiettivo: sport, benessere e convivialità in favore della comunità. Siamo onorati che abbiano accettato l’invito artisti di fama, provenienti da Zelig, come Santo Palumbo e Mimmo Cavallaro, che si esibiranno il 15 e il 20 dicembre, arricchendo due weekend già straordinari».

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “ASC Reggio Calabria” o via email a info@ascreggiocalabria.it.