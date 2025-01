Nucera candidata Sindaco, Reggio Civica: ‘Persona perfetta per una città complessa come la nostra’

Si è riunito , nella serata di sabato 25 gennaio, il Coordinamento Politico cittadino di “Reggio Civica”. Si è esaminato e discusso, diffusamente, in merito al comunicato di “Progetto Reggio” circolato negli ultimi giorni.

La possibilità che, finalmente, nella nostra Città si costruisca un vero “Raggruppamento Civico” alle prossime elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale è quello che da sempre abbiamo auspicato. Siamo felici che nasca un, articolato e ben strutturato, progetto civico moderno, che metta

al centro la cura e la centralità della persona. Che voglia valorizzare le capacità e le professionalità del civismo, del mondo delle associazioni, del terzo settore, del volontariato e del mondo imprenditoriale per metterle al servizio della nostra città.

E’ importante, altresì, dare voce alle donne, ai nuovi cittadini, alle persone più’ fragili e sole in una prospettiva di città plurale e di genere. Raccogliamo e facciamo nostro l’invito alla Candidatura a Sindaco di Reggio Calabria che “Progetto Reggio” fa alla Professoressa Anna Nucera.

Il Coordinamento Politico di Reggio Civica ritiene Anna Nucera , per capacità umane, professionali e politiche la persona perfetta per il ruolo di Sindaco di una città complessa come la nostra Reggio. Una persona straordinaria che sarà capace di dare quella svolta positiva che Reggio Calabria necessita e che merita.

La nostra è una completa e una fattiva adesione al programma civico reggino, denominato “Progetto Reggio”, e saremo affianco alla coalizione civica ed alla, possibile, Candidata Sindaco per dargli ogni tipo di supporto, non soltanto nella futura campagna elettorale, ma in tutti i successivi cinque anni di governo della Nostra Città.