A Reggio il congresso di medicina internazionale. In città dottori da tutto il mondo

Un congresso di caratura internazionale a Reggio Calabria.

Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ospita in queste ore e fino al 14 Aprile, il convegno “Bioimmunoterapia del cancro“.

Il meeting è stato organizzato dal dott. Pierpaolo Correale, direttore dell’Oncologia Medica del Grande Ospedale Metropolitano, che in occasione del primo dei tre giorni, abbiamo interpellato ai nostri microfoni.

“E’ un evento internazionale diviso in due parti – afferma il dott. Correale – la prima riguarda le esigenze sociali, economiche e gestionali delle nuove terapie per i pazienti oncologici, mentre la seconda è super tecnica, con il tema delle molecole biologiche, e di farmaci immunologici. Proprio nella seconda parte saranno protagonisti relatori internazionali, provenienti da tutto il mondo, come Stati Uniti e Giappone . Con i dottori presenti, nel corso degli anni, si sono avviate valide collaborazioni – L’intento è quello di portare a Reggio Calabria passo dopo passo nuove sperimentazioni e nuove metodologie. Sentivamo il bisogno di confrontarci ed aggiornarci per non rimanere indietro a nessuno. Al convegno saranno presenti anche i colleghi prof. Pierfrancesco Tassone e prof. Pierosandro Tagliaferri dell’Università di Catanzaro ed il Preside dell’Università di Brescia, Stefano Magrini. Con loro è apertissimo il tema dei concorsi, che purtroppo sono bloccati e con i quali cerchiamo una via d’uscita. Il tutto per l’interesse di Reggio e dei reggini”.