Reggio, continua la riqualificazione delle strade

Sono in corso le operazioni di scarifica in via Armacà: i lavori di bitumazione proseguiranno su due fronti in direzione Lungomare di Gallico e via Vecchia Provinciale Archi.

Prosegue la riqualificazione delle strade della zona nord della Città.

Il consigliere e vice sindaco metropolitano Riccardo Mauro informa che da questa mattina sono in corso le operazioni di scarifica del bitume in via Armacà, nell’ambito della convenzione Anas- Comune – Città Metropolitana di Reggio Calabria che ha ad oggetto il rafforzamento e messa in sicurezza della viabilità locale.

Le operazioni di scarifica e bitumazione si concentreranno a partire dalla prossima settimana su due versanti per mezzo di due squadre di lavoro che, meteo permettendo, si muoveranno alternandosi al fin di garantire comunque la circolazione: in direzione Lungomare di Gallico, innesto con il torrente Scaccioti e di converso sul versante della via Vecchia Provinciale Archi/via vecchia Pentimele.

Le operazioni in corso sono propedeutiche all’inizio dei cantieri sulla SS 18 così da consentire un alternativo e sicuro percorso sulle vie parallele sottostanti.

Le operazioni di fresatura dell’esistente, del rifacimento del tappeto di usura e le opere complementari di segnaletica si muoveranno successivamente in direzione Gallico Catona.

Sul fronte del quartiere S. Caterina, completate le operazioni di posa dell’asfalto, nei prossimi giorni, compatibilmente con la necessità di condizioni meteo ottimali necessarie a garantire una ottimale aderenza, si procederà con la segnaletica orizzontale a completamento dell’intervento avviato a metà settembre.

Al fine di garantire la speditezza dei lavori, ridurre i disagi e gli intoppi alla circolazione, si invitano i cittadini a prendere visione delle ordinanze comunali di divieto di parcheggio e indicazione dei percorsi alternativi.